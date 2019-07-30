СМИ: останки бывшего китайского премьера кремированы в Пекине

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Останки бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна были кремированы в понедельник на кладбище революционных героев "Бабаошань" в Пекине. Об этом сообщает во вторник газета China Daily.

"В Пекине состоялась кремация тела Ли Пэна - выдающегося члена КПК, испытанного верного борца за идеалы коммунизма, выдающегося пролетарского революционера, политика, выдающегося руководителя партии и государства", - пишет издание. На площади Тяньаньмэнь в знак траура был приспущен государственный флаг КНР, исполнялся "Марш добровольцев" - государственный гимн страны.

По данным издания, проводить Ли Пэна в последний путь и совершить троекратный ритуальный поклон перед его гробом пришли председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, другие члены высшего руководства Китая. Также присутствовал бывший председатель КНР 92-летний Цзян Цзэминь, входивший вместе с Ли Пэном в состав так называемого "третьего поколения" китайских руководителей. Лидер "четвертого поколения" - Ху Цзиньтао - в связи с отсутствием в столице прислал венок.

Ли Пэн являлся также председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа Китая. Политик скончался 22 июля 2019 года в Пекине на 91-м году жизни в результате болезни.