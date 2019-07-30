В Амурской области впервые пройдет социальная акция "Небо открыто для всех"

ТАСС, 30 июля. Акция "Небо открыто для всех" впервые пройдет в Амурской области. Ее участниками станут люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые смогут спрыгнуть с парашютом с 3-километровой высоты, сообщается во вторник на сайте областного правительства.

Двоих желающих на бесплатный полет уже нашли.

"Уникальную для региона акцию "Небо открыто для всех" запустят в пилотном режиме. Прыжки с парашютом для инвалидов-колясочников будут доступны до конца октября, пока не завершится сезон для парашютистов. Прыжок будет осуществляться в тандеме с опытным инструктором, имеющим международные сертификаты на осуществление своей деятельности. Спускаться с парашютом участники акции будут с высоты почти 3 тыс. м", - говорится в сообщении.

Акцию проведет региональное отделение ДОСААФ. Организаторы нашли и первых участников - это ветеран войны в Афганистане и офицер морской пехоты. Попробовать экстремальный вид спорта, как сообщается, смогут почти все люди с проблемами опорно-двигательного аппарата: исключение составят лица с психическими расстройствами и те, чей вес превышает 100 кг. Предварительно медики измерят у участников акции пульс и давление.

По словам председателя областного отделения ДОСААФ Александра Боржко, прыжки для людей с ограниченными возможностями будут бесплатными. "Сейчас мы стараемся привлечь спонсоров, чтобы как можно больше инвалидов-колясочников, мечтающих о прыжке с парашютом, могли это сделать", - цитирует пресс-служба слова Боржко.

Если пилотный проект пройдет успешно, ДОСААФ планирует продолжить благотворительную акцию в следующем году.