В провинции Хайнань появилось первое шоссе со специальным светящимся ночным покрытием

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июля. /ТАСС/. Деревня Чэнмай в южной китайской провинции Хайнань стала первым населенным пунктом на острове, через которое проходит шоссе с ночной подсветкой.

Как пишет местный информационный ресурс "Наньхайван", трасса подсвечивается за счет того, что соответствующие материалы накапливают естественный свет в течение дня.

Необычное шоссе расположено в уезде Чэнмай. Соответствующая технология применена на отрезке протяженностью 20 км вдоль линии Цзиньюн уездной дороги номер 266. Появление подсветки позволило сделать шоссе более безопасным как для водителей, так и местных жителей в ночное время суток.

"Дорога до этого была очень темной, а теперь с подсветкой она, очевидно, стала более безопасной в ночное время. Все больше и больше туристов приезжают на Хайнань, и многие гости отправляются на мероприятия, когда стемнеет", - приводит ресурс слова одного из местных жителей.

Реализация данного проекта свидетельствует о том, что провинция Хайнань не отстает от мирового опыта в том, что касается обеспечения безопасности движения, энергоэффективности и защиты окружающей среды, констатирует "Наньхайван".

По мнению китайских специалистов, новая технология позволяет отказаться от электрического освещения для обеспечения безопасности ряда объектов инфраструктуры в ночное время. Открытие шоссе с ночной подсветкой, считают они, соответствует концепции создания умной и экологически чистой транспортной и другой инфраструктуры на острове Хайнань.