СМИ: более тонны кокаина конфисковано в Колумбии по итогам спецоперации

ТАСС, 30 июля. Более тонны кокаина конфисковали колумбийские военные по итогам спецоперации, которая осуществлена на территории западного департамента Валье-дель-Каука. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE со ссылкой на заявление ВС Колумбии.

Кокаин был обнаружен в контейнере, прицепленном к трактору, на территории муниципии Пальмира. Оказалось, что в находившихся там банках с маркировкой консервированных фруктов на самом деле оказался кокаин. Всего их конфисковано 2,9 тыс. штук, а общий вес наркотиков составил 1,1 тонны.

Следствие установило, что трактор должен был доставить груз в портовый город Картахена на севере страны. Оттуда контрабандисты намеревались отправить контейнер с партией кокаина в Бельгию.

Контрабандисты часто пытаются переправить грузы наркотиков из Колумбии в Центральную Америку для последующей переправки в США и Европу. В декабре прошлого года колумбийский президент Иван Дуке представил новую кампанию по борьбе с распространением наркотиков, которая включает в себя ликвидацию преступных группировок и уничтожение каналов транспортировки запрещенных препаратов.