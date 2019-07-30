У госпитализированных в Астрахани иранских моряков подозревают кишечную инфекцию

АСТРАХАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Врачи подозревают кишечную инфекцию у большинства госпитализированных в Астрахани иранских моряков, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областной инфекционной клинической больницы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, сообщение о плохом самочувствии экипажа судна "Тина" под флагом Исламской Республики Иран, которое находится в центральном грузовом порту в Астрахани, поступило 29 июля в 21:32 (20:32 мск). Всего на борту находились 14 членов экипажа. Как сообщил ТАСС представитель порта, госпитализированы десять человек.

"Состояние у них удовлетворительное, стабильное, ухудшений нет. У восьми госпитализированных подозрение на кишечную инфекцию, у двоих - на ОРВИ. Анализы по подтверждению заболевания будут готовы к вечеру вторника", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, среди членов экипажа был один россиян, двое граждан Украины, 11 граждан Ирана. В больницу попали только граждане Ирана. Предположительно, их выпишут через три-четыре дня.

В управлении Роспотребнадзора по региону ТАСС сообщили, что на судне будет проведена дезинфекция, а также будут обследованы те, кто контактировал с заболевшими моряками.