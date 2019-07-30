Пострадавшие от паводка жители Приамурья получат дополнительные выплаты на детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июля. /ТАСС/. Жители Амурской области, пострадавшие от паводка и имеющие несовершеннолетних детей получат дополнительные выплаты из резервного фонда правительства региона. На каждого ребенка планируют выплачивать по 10 тыс. рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона во вторник.

В настоящее время жители Приамурья могут подать документы на получение 30 тыс. рублей на одно домовладение, если жилое помещение было затоплено, и 10 тыс. рублей за утрату урожая. Кроме того, получить поддержку пострадавшие могут и по линии социальной защиты населения, единовременная выплата в 30 тыс. рублей предоставляется при утрате единственного жилья, 10 тыс. рублей - при утрате жизненно необходимого имущества.

"На каждого ребенка до 18 лет, фактически проживавшего в подтопленном, затопленном жилом помещении, планируют выплачивать по 10 тыс. рублей. Сейчас по поручению губернатора министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области прорабатывает вопрос о дополнительных выплатах. Уточняется количество детей. Прорабатывается механизм, по которому средства будут выплачивать", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что власти Приамурья понимают, что вышеперечисленные выплаты не смогут полностью компенсировать потери людей, чьи дома простояли в воде несколько суток. "Потому правительство и губернатор продолжают работу с федеральным правительством по выделению дополнительного финансирования на поддержку граждан, пострадавших от наводнения", - уточняется в сообщении.

О ситуации в Амурской области

Как сообщил журналистам во вторник заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов, паводки в Амурской области не привели к погибшим и пострадавшим. "Ни один человек не погиб, ни один человек не травмирован. Это огромная работа и заслуга тех подразделений, тех сил и средств, которые работали в это время <…> Работа велась 24 часа - разворачивание пунктов временного размещения, обеспечение людей питанием", - сказал он. По его словам, жизнеобеспечение жителей, оставшихся в подтопленных населенных, организовано в полном объеме.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 28 населенных пунктов в девяти районах подтоплено 611 частных жилых домов, 920 придворовых территорий, 27 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов. Эвакуировано около 2 тыс. человек.

Власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков. Размер ущерба в результате ЧС, предварительно, превысил 500 млн рублей. Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зеи, ожидается, что он подтопит 24 населенных пункта и около 1 тыс. жилых домов.