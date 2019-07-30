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Кабмин утвердил дорожную карту развития государственной гражданской службы

План, который включает 14 позиций, подготовлен Минтруда РФ во исполнение указа президента от 24 июня 2019 года.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы РФ на 2019-2021 годы. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"План включает 14 позиций, которыми, в частности, предусматривается совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих, внедрение новых форм профессионального развития, ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы", - отмечено в пояснительной записке к документу, разработанному Минтрудом.

Отмечается, что дорожная карта подготовлена министерством во исполнение указа президента РФ от 24 июня 2019 года №288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы".

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