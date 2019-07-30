В Хабаровске затопление угрожает почти 200 домам

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Прогнозируемый подъем воды в Амуре до 6 м может привести к подтоплению 180 домов и более 4 тыс. дачных участков в Хабаровске и рядом с населенным пунктом, сообщила пресс-служба администрации города.

Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти. За сутки вода поднялась до 311 см. По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, при этой отметке обычно начинается выход реки на пойму.

"Если уровень Амура возле Хабаровска преодолеет отметку 6 метров, в воде окажутся 180 домов в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской, Олюторской, Гомельской, переулка Керченского. Подтопленными будут более 4 тыс. дачных участков, расположенных на островах Дачный и Кабельный", - говорится в сообщении.

Из Амурской области к Хабаровскому краю смещается сформировавшийся из-за сильных дождей гребень паводка на Амуре. К 8-10 августа прогнозируемый уровень воды у краевой столицы, по скорректированному гидрологами прогнозу, составит 580-630 см.

По данным городской администрации, при отметке 5 метров частично будут подтоплены огороды, дачные участки на островах Дачный и Кабельный. В зону затопления также попадет более 40 домов. Возможны подтопления водозабора в районе Красной речки, подъездной дороги к ТЭЦ-3, а также трассы в районе улиц Кемеровская и Приемная.

В городе определили участки для оборудования пунктов временного размещения граждан. Первый ПВР откроют через три дня.

Сейчас в Хабаровском крае из-за прошедших дождей отмечаются паводки на малых реках в Тугуро-Чумиканском и имени Лазо районов, подтоплены несколько домов и подворий.