Южная Корея намерена предоставить продовольственную помощь КНДР в сентябре

ТАСС, 30 июля. Республика Корея планирует оказать продовольственную помощь КНДР к сентябрю этого года. Об этом во вторник сообщил представитель Министерства объединения Южной Кореи, комментируя информацию о якобы недавнем отказе Пхеньяна принять продовольствие из Южной Кореи.

"Мы намерены уточнить официальную позицию Севера по вопросу предоставления риса при посредничестве Всемирной продовольственной программы [ВПП] ООН и предпринять дальнейшие шаги", - цитирует Yonhap заявление чиновника. По его словам, в Сеуле надеются направить гуманитарную помощь в полном объеме к сентябрю.

Также ведомство в опубликованном во вторник докладе заявило, что Южная Корея настроена поддерживать контакт с Пхеньяном, чтобы добиться "конкретных результатов в сферах, требующих диалога двух корейских государств".

В июне правительство РК приступило к процедуре предоставления КНДР 50 тыс. тонн риса через отделение ВПП ООН в Пхеньяне. 11 июня Южная Корея направила ВПП и Детскому фонду ООН (UNICEF) средства в размере $8 млн для оказания продовольственной помощи Северной Корее. В июле южнокорейские чиновники сообщили, что КНДР через ВПП отказалась от предлагаемой гуманитарной помощи. Официальная позиция Пхеньяна по данному вопросу пока неизвестна.