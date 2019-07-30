{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области
Обновлено 

Замгенпрокурора поручил обеспечить контроль за оповещением населения в районах паводка

Прокуроры также должны будут проследить за решением жилищных вопросов пострадавших и ситуацией с ценами на товары

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуроры должны обеспечить контроль за ведомствами, ответственными за оповещение населения в районах паводка. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"Необходимо обеспечить контроль за деятельностью ведомств, ответственных за оповещение населения, эксплуатацию гидротехнических сооружений и опасных производственных объектов", - сказал Буксман.

По его словам, прокурорам "предстоит организовать контроль за решением органами власти и местного самоуправления жилищных вопросов пострадавших, ценовой ситуации на товары и других проблем".

Месяц назад почти 40 тыс. жителей Иркутской области пострадали от крупного наводнения, многие лишились своих домов и имущества, также нарушена инфраструктура городов и поселков. "И сейчас район накрыла вторая волна паводка", - отметил Буксман. "Это не первая такая трагедия. У нас уже наработана практика по организации надзора по защите граждан в чрезвычайной ситуации", - отметил замгенпрокурора.

Теги
РоссияПаводок в Иркутской области
Выборы в Мосгордуму - 2019
Член СПЧ: незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму надо обращаться в избиркомы и суды
Также по мнению Леонида Полякова, призывы к масштабным действиям, нарушающим порядок, показывают неуверенность в своей правоте
Читать полностью