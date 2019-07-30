Более 1 тыс. штрафов выписали задержанным в ходе несогласованного митинга в Москве 27 июля

По его словам, большинство участников акции (791 человек) привлечено к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), 406 человек - по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"), 12 человек - за повторное совершение административного правонарушения (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), шесть человек привлечены за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Кроме того, восемь участников субботней акции привлечены к ответственности за сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии по статье 19.3 КоАП РФ. Всем задержанным грозят административные штрафы, а также административные аресты на срок до 30 суток. К ответственности привлечены и родители несовершеннолетних детей, задержанных на несанкционированной акции. "В отношении родителей несовершеннолетних детей составлено семь протоколов об административных правонарушениях по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" (ст. 5.35 КоАП РФ). Они также оштрафованы, а несовершеннолетние из отделов полиции переданы родителям или их законным представителям", - сказал собеседник агентства.

В минувшую субботу сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.