Академия МЧС разработала систему определения безопасности зданий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Академия гражданской защиты МЧС России разработала систему паспортизации объектов, которая позволяет определить уровень безопасности зданий и их защищенность от чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС сообщил автор проекта, доктор технических наук Анатолий Рыбаков.

"Впервые в России мы разработали систему паспортизации объектов городской инфраструктуры, которая включает в себя показатель защищенности жилых домов и других зданий. Он вычисляется на основе математических расчетов и поможет объективно оценить, насколько благоприятны условия для проживания, работы людей, а в совокупности определить и в целом уровень безопасности строений в регионе", - сказал он, пояснив, что сейчас в России отсутствуют требования к безопасному состоянию жилых домов.

По словам Рыбакова, для расчетов за основу берутся все характеристики жилого дома или иного объекта, особенности рельефа и местности, которые включаются в два раздела - защищенность от техногенных ЧС и защищенность от природных катастроф. "Например, для выяснения уровня защищенности от аварий в сфере ЖКХ берутся в расчет типы газоснабжения, водопроводных сетей, теплоносителей и так далее. Для оценки защищенности от взрывов или воздействия химически опасных веществ необходимы сведения о конструктивных особенностях дома и природно-климатических условиях", - добавил он.

По словам Рыбакова, для расчета показателя используются сертифицированные модели и методики, уже апробированные в России. Тем самым, пояснил автор проекта, для каждого объекта будут определены точные численные показатели защищенности от различных видов воздействий - от бытовых ЧП до крупных катастроф и природных катаклизмов. "Сопоставив это численное значение с общей шкалой уровня безопасности, мы получим качественную оценку для каждого здания", - сказал эксперт.

Предполагается, что все эти данные будут введены в интерактивную карту всей России, где по адресу каждого объекта можно будет спрогнозировать с математической точностью последствия негативных воздействий и оптимальное количество сил и средств для предотвращения и ликвидации ЧП. Модель такой карты уже создана для Татарстана. Кроме того, в автоматизированном режиме на основе всех имеющихся данных система оперативно подсчитает возможный ущерб, например, сколько людей, домов, объектов экономики и инфраструктуры попало в зону чрезвычайной ситуации. "Такая система была бы сейчас актуальная в Иркутской области для оценки ущерба от наводнения", - уверен эксперт.

Воспользоваться этой системой могли бы и обычные граждане, не только специалисты. "Пользоваться данными паспортов безопасности зданий смогли бы не только спасатели для моделирования развития чрезвычайной ситуации, но и в перспективе обычные люди при покупке жилья, а также руководители всех уровней для принятия управленческих решений и повышения уровня безопасности", - заключил Рыбаков.