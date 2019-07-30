Медведев поздравил коллектив Лермонтовского музея "Тарханы" с 80-летием заповедника

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил сотрудников Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы" с 80-летием создания. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Знаменитая усадьба - одно из красивейших мест в России, которое дорого каждому любителю русской литературы <...> Ваш музей бережно хранит литературное наследие Лермонтова, расширяет свои фонды, ведет активную научную, просветительскую и издательскую деятельность", - говорится в телеграмме.

Премьер также отметил вклад коллектива в развитие и деятельность музея.

Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" основан в 1939 году. Входит в число основных достопримечательностей Пензенской области, а также включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.