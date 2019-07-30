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После декриминализации ряда статей УК уровень экстремистской преступности снизился вдвое

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что всего за первые шесть месяцев 2019 года было выявлено 32 тыс. нарушений закона

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уровень преступности экстремистской направленности снизился вдвое после декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"В первом полугодии выявлено 32 тыс. нарушений закона. В результате декриминализации ряда уголовных составов уровень экстремистской преступности снизился вдвое", - сказал Буксман.

Он отметил, что в этих условиях прокурорам "необходимо совершенствовать уровень взаимодействия с правоохранительными органами, в том числе по вопросам административного преследования распространителей экстремистской информации".

19 декабря Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), устанавливающей ответственность за экстремизм. Эту инициативу внес на рассмотрение нижней палаты президент РФ Владимир Путин в начале октября 2018 года.

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