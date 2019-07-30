После декриминализации ряда статей УК уровень экстремистской преступности снизился вдвое

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уровень преступности экстремистской направленности снизился вдвое после декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

"В первом полугодии выявлено 32 тыс. нарушений закона. В результате декриминализации ряда уголовных составов уровень экстремистской преступности снизился вдвое", - сказал Буксман.

Он отметил, что в этих условиях прокурорам "необходимо совершенствовать уровень взаимодействия с правоохранительными органами, в том числе по вопросам административного преследования распространителей экстремистской информации".

19 декабря Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), устанавливающей ответственность за экстремизм. Эту инициативу внес на рассмотрение нижней палаты президент РФ Владимир Путин в начале октября 2018 года.