Член СПЧ: незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму надо обращаться в избиркомы и суды

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Леонид Поляков считает, что незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы следует обжаловать решения об отказе в регистрации в избирательных комиссиях и судах, а не прибегать к несанкционированным акциям.

"Мне кажется, что эти оппозиционные кандидаты зря расходуют самые серьезные патроны и призывают к несанкционированным действиям, нарушениям правопорядка. История показывает, что есть позитивный опыт решения этих проблем через официальные процедуры: апелляции по линии избиркомов или обращения в Верховные суды", - сказал Поляков ТАСС во вторник.

По его словам, уже были случаи отмены решений региональных избирательных комиссий. "Уже в этом году в Карачаево-Черкесии Верховный суд восстановил в правах список КПРФ, который был забракован местной комиссией. То есть вот это неверие в систему правосудия и систему, которая позволяет добиваться правды, если действительно эта правда на твоей стороне, - это такой симптоматичный факт", - уточнил член СПЧ.

По его мнению, если люди обращаются к улице и призывают к масштабным действиям, нарушающим порядок, то они не уверены в своей правоте. "Если у вас действительно стопроцентная уверенность, что у вас все чисто, то добейтесь этого через действующие нормы законодательства и через инстанции, которые просто обязаны исправлять ошибки, допущенные на низовом уровне. Не все так безнадежно, чтобы рисовать страшную картину, что везде действует закон кого-то тащить и не пускать, что правды не добьешься и так далее. Это позиция тех, кто заведомо не хочет мирного разрешения конфликта", - пояснил Поляков.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Впоследствии незарегистрированные кандидаты призвали устроить новую несогласованную акцию 3 августа.