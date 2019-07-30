Прокуроры проконтролируют бюджетные траты на обустройство пунктов пропуска на границе РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств на оборудование 25 пунктов пропуска на участках российской границы.

"Необходимо обеспечить системный надзор за исполнением закона при расходовании бюджетных средств, выделенных на оборудование 25 пунктов пропуска через государственную границу", - сказал он на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

По его словам, внимание прокуроров требовалось для обеспечения безопасности на транспорте, соблюдения прав пассажиров, в том числе в связи с фактами задержек выдачи багажа в Шереметьево. Также Буксман отметил, что произошедшая в мае катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet обнажила серьезные проблемы в авиационной отрасли. "Поэтому вопросы обучения летного состава, надзора за деятельностью контролирующих органов должны оставаться в центре внимания транспортных прокуроров", - отметил замгенпрокурора.