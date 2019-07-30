В Германии прошли обыски в квартирах предполагаемых неонацистов

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСC/. Правоохранительные органы ФРГ, предположительно, разоблачили группировку правых радикалов. Как сообщила во вторник Генеральная прокуратура, в нескольких федеральных землях прошли обыски в квартирах подозреваемых.

Всего предполагаемых неонацистов шестеро. "По последним данным, все они придерживаются правоэкстремистских взглядов", - говорится в сообщении. Следствие считает, что молодые люди "организовали преступное сообщество" под названием Wolfsbrigade и планировали преступления с использованием оружия.

По итогам обысков задержаний произведено не было. Следствие продолжается.

Как сообщили в контрразведке ФРГ, правые экстремисты представляют все большую опасность для германского общества. Число неонацистов растет пятый год подряд - сейчас к кругу радикалов причисляют более 24 тыс. человек.

В начале июня от рук неонациста погиб глава администрации германского округа Кассель Вальтер Любке. Полицейские ФРГ задержали по подозрению в убийстве 45-летнего жителя Касселя. Мужчина уже признался в содеянном. По данным СМИ, он имел связи с правыми радикалами, в том числе с неонацистской группировкой Combat 18.