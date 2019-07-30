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В кабмине одобрили проект закона о расширении применения электронных виз в ДФО

Правительство России определит пункты пропуска с упрощенным порядком въезда по электронным визам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который распространяет упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Как сообщает официальный сайт кабмина, документ будет рассмотрен на заседании правительства.

"Законопроектом предлагается распространить упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, - говорится в сообщении. - Перечень таких пунктов пропуска будет определяться правительством России". "Предлагаемые изменения будут способствовать созданию и дальнейшему развитию в регионах Дальнего Востока туристической и социальной инфраструктуры", - уверены в кабмине.

В правительстве напомнили, что в настоящее время в целях упрощения въезда на территорию России электронные визы выдаются иностранным гражданам, которые прибывают через пункты пропуска на государственной границе, расположенные на территории свободного порта Владивосток и территории Особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные правительством России воздушные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.

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