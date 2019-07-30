Член СПЧ: инициаторы акций протеста в Москве нацелены на организацию беспорядков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод призвал общественность убедить граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях, которые устраивают люди, напоминающие "банальных уличных хулиганов".

"Обиженные кандидаты в Мосгордуму все больше превращаются в банальных уличных хулиганов. Про выборы уже забыли, на повестке - буза и организация беспорядков", - написал Брод во вторник на своей странице в Facebook. Он считает, что место для проведения новой акции, которое мэрия готова согласовать на проспекте Сахарова, ее инициаторов уже не устраивает, поскольку их "главные цели теперь - больше провокаций, больше шума", при этом безопасность граждан им побоку.

Правозащитник, являющийся также сопредседателем ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль", утверждает, что "никто из обиженных [не прошедших регистрацию в кандидаты в Мосгордуму] уже не собирается заниматься обжалованием отказов в регистрации". Он объясняет это тем, что "правовые методы выявят, что кандидаты голые, нет у них массовой поддержки, и в подписях с документами "липы" много".

Напомнив, что Следственный комитет продолжает возбуждать уголовные дела о нападении на правоохранителей 27 июля, Брод не исключил повторения провокаций и на созываемой акции 3 августа. "При этом обличители жестоких силовиков забывают о печальном опыте зарубежных стран: при подобных беспорядках полиция без раздумий использует водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, то есть тот арсенал средств, который у нас невозможно и представить", - обратил он внимание. В этой связи правозащитник видит задачу "здравых общественных сил" в том, чтобы "убедить граждан не поддаваться на провокации и не превращать себя в заложников авантюристов".

Несанкционированная акция

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона.

По данным пресс-службы Мосгорсуда, столичные суды вынесли решения о 61 аресте и 161 административном штрафе по делам об административных правонарушениях, возбужденных после акции 27 июля. Между тем незарегистрированные кандидаты призвали устроить новую несогласованную акцию 3 августа.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы. На данный момент в Центризбирком уже поступило несколько жалоб.