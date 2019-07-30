В НИИ скорой помощи Санкт-Петербурга впервые за девять лет провели пересадку печени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Хирурги Санкт-Петербургского научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Джанелидзе впервые за последние девять лет провели трансплантацию печени. Об этом сообщил во вторник журналистам директор института, профессор Валерий Парфенов.

"У пациентки [,которой сейчас провели операцию,] ближайший прогноз благоприятный, дальше мы будем ее курировать. Печень пересаживается в Санкт-Петербурге в четырех учреждениях, но, кроме нас, все федеральные, из городских учреждений мы единственные", - рассказал профессор. Ходом операции во вторник поинтересовался временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и поздравил коллектив института с успехом.

Парфенов отметил, что в этом году НИИ планирует провести еще три подобные операции. "Эти операции очень дорогостоящие, раньше это были федеральные квоты и распределение соответственно федеральным учреждениям. Но последние годы больше стали выделяться деньги с участием правительства Санкт-Петербурга", - добавил глава учреждения. Руководитель отдела трансплантологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Олег Резник уточнил, что стоимость операции по квоте составляет порядка 1,2 млн рублей.

"Надо было собрать команду, обеспечить аппаратурой, медикаментами, поддержка города была нужна, и, когда она появилась, мы стали делать такие операции", - пояснил Резник. Пациенткой, которой пересадили печень, стала женщина 54 лет с диагнозом аутоиммунный гепатит. Операция длилась 6 часов 35 минут, в ней участвовала бригада примерно из 20 человек.

"Это операция одного шанса: если операция по пересадке почки оказалась неудачной, то пациент возвращается на гемодиализ. Если операция по пересадке печени оказывается неудачной, то пациент погибает. Поэтому, конечно, мы пригласили для помощи сотрудников содружественного нам института Склифосовского. Предварительно в течение нескольких месяцев врачи нашего института обучались в Центре трансплантации печени города Москвы", - рассказал Резник.

По сведениям Резника, в Петербурге сейчас порядка 70 человек ожидают пересадку печени. Особенностью проведенной в НИИ операции стало и то, что сотрудники института осуществили три пересадки органов за день: от одного донора специалисты трансплантировали печень и две почки.

Об институте

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Сюда поступают пострадавшие после серьезных ДТП, пожаров не только из города, но и Ленинградской области. Пациента доставляют в учреждение с помощью санавиации.

В 2018 году институт принял на госпитализацию по экстренным показаниям порядка 75 тыс. человек. НИИ также является единственным городским многопрофильным учреждением Фрунзенского района, в котором проживают свыше 400 тыс. человек.