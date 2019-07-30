В Крыму с 1 сентября планируют ввести льготы на подключение к газовым сетям

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Крыма планируют с 1 сентября ввести льготы на подключение к газовым сетям для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных пенсионеров, которые получают федеральные соцвыплаты, сообщил во вторник на заседании Совета министров республики региональный министр топлива и энергетики Вадим Белик.

"Сегодня мы прорабатываем вопрос с Министерством труда и социальной защиты [Республики Крым]. Предварительно рассмотрели вопрос о компенсации затрат в размере 30 тыс. рублей на льготную категорию граждан. Сейчас мы с Минтруда определяемся все-таки с перечнем этих льготников", - сказал Белик.

По подсчетам властей Крыма, подключение газа в частном доме в сельской местности обходится от 120 до 150 тыс. рублей. На льготу может претендовать порядка 437 тыс. жителей республики. Предполагается в год газифицировать до 5 тыс. льготников, выделять на это от 150 до 200 млн рублей из регионального бюджета.

Крымские льготники, отметил Белик, также смогут получить рассрочку на техприсоединение в Крымгазсетях. А при проектировании газопроводов в селах газовики будут сразу предусматривать отводы к частным домам, что позволит экономить еще порядка 35 тыс. рублей. "Для граждан льготной категории снижение стоимости подключения составит почти 60 тысяч рублей. К тому же, есть возможность воспользоваться рассрочкой", - добавил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что в 2020 году количество подключаемых льготников может быть выше, чем планируется сейчас.

В целом, согласно госпрограмме "Газификация населенных пунктов Республики Крым" до конца 2022 года в регионе планируется построить 149 км магистральных газопроводов, три новых газораспределительных станции (плюс реконструкция 15 существующих), а также 572,2 тыс. км межпоселковых газопроводов, три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Как сообщалось ранее, Федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя (ФЦП) увеличена до 959 млрд рублей, в сравнении с версией 2018 года произошло увеличение количества объектов и суммы финансирования почти на 10%. В новую версию ФЦП добавили 88 объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей, из них в республике - 32 объекта (45,8 млрд), в Севастополе - 56 (10,8 млрд). В частности, речь идет о строительстве и реконструкции дороги Симферополь - Евпатория - Мирный стоимостью 32,6 млрд рублей, 13 объектов газоснабжения и газораспределения (4,7 млрд).