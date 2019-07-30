"Антимайдан" просит Чайку проверить публикацию данных силовиков, пресекавших акцию 27 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Активисты движения "Антимайдан" обратились к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о публикации в интернете личных данных сотрудников правоохранительных органов, которые пресекали несанкционированную акцию в Москве 27 июля. Об этом говорится в письме, опубликованном во вторник на сайте организации.

"В настоящее время в СМИ появилась информация о том, что участники проекта "Сканер" публикуют в социальных сетях фотографии и персональные данные сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность граждан на несанкционированном мероприятии 27 июля в Москве <...> Прошу вас провести проверку опубликованных в интернете данных на предмет нарушения российского законодательства", - отмечается в обращении к генпрокурору от сопредседателя движения "Антимайдан" Антона Демидова.

В письме отмечается, что информация распространяется через Telegram, Twitter и "ВКонтакте".

"Движение "Антимайдан" считает категорически недопустимым распространение подобных данных о сотрудниках правоохранительных органов, которые исполняли свой долг, пресекая незаконные действия провокаторов. По нашему мнению, публикация такой информации может нанести угрозу жизням сотрудников силовых служб и членов их семей, включая несовершеннолетних детей", - указывается в обращении.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали.