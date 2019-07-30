Минкультуры не станет подавать иск к похитителю картины Куинджи из Третьяковки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не будет заявлять иск к Денису Чуприкову, обвиняемому по делу о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Горбунова.

"Третьяковка еще до конца не определилась, а Минкультуры не будет заявлять иск о возмещении ущерба, так как картина возвращена, не утрачена, стоимость реставрационных работ возмещена", - сказала она, уточнив, что другого ущерба картине ее подзащитным не нанесено.

Слушание дела о краже картины началось в Замоскворецком суде Москвы. По данным гособвинителя, Министерству культуру РФ нанесен ущерб как потерпевшей стороне на сумму в 19,9 млн рублей, а стоимость реставрационных работ составила 13 302 рубля. Чуприков вину признает частично.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). Как установило следствие, Чуприков действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Минкультуры.