Медики рассказали о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья госпитализированного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова врачи оценивают как средней тяжести, информация о выписке пока не поступала. Об этом во вторник ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

"Он [протоиерей Димитрий Смирнов] лежит в кардиологии, состояние средней тяжести. Пока информации по поводу выписки нет, он лежит у нас", - сказали в приемной.

25 июля протоиерей Димитрий Смирнов был госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Протоиерей возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства со 2 октября 2013 года, а также является членом Высшего церковного совета и Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Ряд высказываний священнослужителя ранее широко обсуждался в прессе.