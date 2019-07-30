Около 1,2 тыс. участников ожидается на фестивале Индонезии в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 1200 представителей Индонезии, среди которых также министры и губернаторы, примут участие в фестивале республики, который пройдет в Москве в начале августа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил глава индонезийского диппредставительства в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

"В этом году у нас еще более масштабный фестиваль, на нем будет 177 стендов индонезийских участников. В прошлом году у нас было около 1 тыс. участников, в этом году их ожидается более 1200", - отметил дипломат.

Среди них, по его словам, представители среднего и малого бизнеса и различных творческих коллективов. Кроме того, ожидается участие министров и главы Агентства по креативной экономике Индонезии Триавана Мунафа, подтвержден приезд трех губернаторов провинций: Джокьякарта, Центральная и Восточная Ява, сообщил посол.

"В этом году впервые в фестивале примет участие Ассоциация частных вузов Индонезии. В Москву приехали более 30 ректоров для налаживания контактов с российскими партнерами", - резюмировал он.

Фестиваль Индонезии пройдет в московском парке Красная Пресня 2-4 августа. Кроме того, 1 августа состоится российско-индонезийский бизнес-форум.