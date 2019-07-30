В Свердловской области пенсионера наказали за проезд на ленте багажа в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Транспортная полиция в Екатеринбурге привлекла к административной ответственности 65-летнего жителя Свердловской области после того, как он проехал на транспортной ленте в багажное отделение аэропорта Кольцово. Об этом сообщается во вторник на сайте управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

"Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово привлекли к административной ответственности одного из пассажиров рейса "Хабаровск - Екатеринбург" <...> В зоне выдачи багажа терминала "А", не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина запрыгнул на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки", - говорится в сообщении.

В багажном отделении мужчину остановил сотрудник службы авиационной безопасности. Транспортные полицейские привлекли его к административной ответственности по ч. 4 ст. 11.3 КоАП РФ ("Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта").