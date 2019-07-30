Глава комитета Совфеда по законодательству не считает нужным изменять закон о митингах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не видит необходимости во внесении изменений в закон о митингах и демонстрациях.

Ранее в СМИ сообщалось, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представит президенту РФ доклад по итогам прошедшей в субботу в центре Москвы несогласованной акции протеста, возможно, с предложениями по внесению изменений в законодательство о митингах и демонстрациях. Кроме того, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что у него есть претензии и к организаторам несогласованной акции, и к правоохранителям, которые, по его словам, "действовали очень грубо".

"Я считаю, что нет [необходимости вносить изменения в закон], если СПЧ сформулирует сам текст, то мы посмотрим, будем обсуждать", - сказал Клишас ТАСС во вторник.

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали в Москве более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает преднамеренной провокацией прошедший в субботу митинг так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По словам Собянина, призывы выйти на несанкционированную акцию со стороны кандидатов начались еще до решения по их регистрации. При этом жалобы в избирком появились позднее, чем начались несанкционированные митинги.