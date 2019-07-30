Минобрнауки: финансирование опорных вузов будет зависеть от их результативности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Финансирование опорных университетов в регионах будет зависеть от успешности выполнения ими программ развития. К такому выводу пришли участники заседания, посвященного развитию опорных университетов в регионах, которое прошло во вторник в Министерстве науки и высшего образования, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что на мероприятии обсуждались итоги анализа реализации программ развития 22 региональных вузов в 2018 году, которым ранее была оказана господдержка. В результате обсуждения университеты были распределены по трем группам, в соответствии с уровнем их потенциала. "Решение относительно распределения финансовых средств является одной из контрольных точек по реализации национального проекта "Образование". Распределение вузов по трем группам предусматривает последующее предоставление вузам государственной поддержки, дифференцированной по объему выделяемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации субсидии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что лидерами по темпам развития оказались Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова и Новосибирский государственный технический университет.

Во вторую группу члены совета отнесли 12 опорных университетов: Петрозаводский государственный университет, Череповецкий государственный университет, Ульяновский государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Алтайский государственный университет, Мурманский арктический государственный университет, Кемеровский государственный университет, Тольяттинский государственный университет, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

В последнюю группу, чьи показатели развития были признаны членами совета как "удовлетворительные", попали шесть университетов: Марийский государственный университет, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Сочинский государственный университет, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Псковский государственный университет, Тульский государственный университет.

Об опорных университетах

Опорные университеты создаются в регионах России на основе объединения существующих высших учебных заведений. Такой вуз ориентирован на поддержку развития региона посредством обеспечения местного рынка труда высококвалифицированными специалистами, решения актуальных задач региональной экономики и реализации совместно с регионом и его предприятиями образовательных и инновационных проектов.

Первый этап конкурсного отбора Минобрнауки провело в 2016 году, по его итогам было выбрано 11 опорных университетов. В 2017 году был проведен второй этап и были определены две группы вузов: восемь вузов-победителей получили федеральное финансирование на выполнение программы развития, еще 14 университетов получили финансовую поддержку региона с учетом методической помощи за счет средств Минобрнауки.