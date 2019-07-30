Памятная церемония пройдет в Москве в годовщину вступления России в Первую мировую войну

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков к подножию памятника Героям Первой мировой войны состоится на Поклонной горе в Москве 1 августа, в годовщину вступления в войну Российской Империи. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Первого августа, в день 105-й годовщины вступления России в Первую мировую войну, на Поклонной горе (Москва) в 12:00 состоится торжественная церемония возложения венков к подножию памятника Героям Первой мировой войны. Акции памяти пройдут также в ряде регионов России и странах Европы", - говорится в сообщении.

В РВИО подчеркивают международный характер акции. "Акция имеет международный масштаб. Церемонии возложения цветов к памятникам Героям Первой мировой войны 1 августа пройдут также в Польше, Франции и ряде регионов России - городах Тула, Липецк, Оренбург, Псков, Саранск, Калининград. Память соотечественников почтят минутой молчания", - сообщили в РВИО.

Ожидается, что церемонию на Поклонной горе посетят научный директор РВИО Михаил Мягков, заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Налобин, президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая, а также представители иностранных посольств.

По информации РВИО, при поддержке организации памятники, посвященных героям и жертвам Первой мировой, были открыт в разных городах России - Гусеве, Калининграде, Кирове, Липецке, Пскове, Ставрополе, Саранске и Туле. Кроме того, установленные при посредничестве РВИО памятники есть в городах Сербии, Республики Сербской и Украины. Несколько монументов установлено во Франции, где во время Пкрвой мировой войны сражался Русский экспедиционный корпус. Общенациональный памятник героям и жертвам Первой мировой войны был установлен РВИО на Поклонной горе в 2014 году к столетию ее начала.