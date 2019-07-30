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Нижегородцы выберут проекты, которые профинансируют власти региона

Каждый муниципальный район и городской округ представит до пяти проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Жители Нижегородской области смогут выбрать проекты, которые будут профинансированы правительством региона из бюджета области. Голосование по отбору проектов стартует 1 сентября, сообщил во вторник ТАСС глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что информация о проектах будет размещена на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области", где каждый житель сможет отдать свой голос за наиболее важный, на его взгляд, проект.

"Все муниципальные районы и городские округа до 12 августа предлагают до пяти проектов на определенную для их территории сумму. Голосование по отбору проектов для их дальнейшего финансирования из бюджета пройдет в Нижегородской области с 1 по 15 сентября. По его результатам будут определены проекты-победители, которые затем войдут в модельные бюджеты-2020", - сказал Никитин.

Средства на реализацию проектов, которые получат наибольшее количество голосов, будут предусмотрены в областном бюджете в виде финансовой помощи местным бюджетам. Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию проектов, составляет 900 млн рублей, она будет разделена по муниципалитетам в зависимости от численности населения.

"Голосование дает возможность всем жителям самим непосредственно принять участие в распределении бюджетных средств, повлиять на конкретные решения властей, направленные на улучшение качества жизни в каждом муниципалитете. Распределено в текущем году будет 900 млн рублей", - отметил Никитин.

В целях осуществления общественного контроля за реализацией проектов на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" будет размещаться информация по каждому проекту, где жители региона смогут отслеживать ход реализации проекта.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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