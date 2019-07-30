Нижегородцы выберут проекты, которые профинансируют власти региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Жители Нижегородской области смогут выбрать проекты, которые будут профинансированы правительством региона из бюджета области. Голосование по отбору проектов стартует 1 сентября, сообщил во вторник ТАСС глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что информация о проектах будет размещена на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области", где каждый житель сможет отдать свой голос за наиболее важный, на его взгляд, проект.

"Все муниципальные районы и городские округа до 12 августа предлагают до пяти проектов на определенную для их территории сумму. Голосование по отбору проектов для их дальнейшего финансирования из бюджета пройдет в Нижегородской области с 1 по 15 сентября. По его результатам будут определены проекты-победители, которые затем войдут в модельные бюджеты-2020", - сказал Никитин.

Средства на реализацию проектов, которые получат наибольшее количество голосов, будут предусмотрены в областном бюджете в виде финансовой помощи местным бюджетам. Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию проектов, составляет 900 млн рублей, она будет разделена по муниципалитетам в зависимости от численности населения.

"Голосование дает возможность всем жителям самим непосредственно принять участие в распределении бюджетных средств, повлиять на конкретные решения властей, направленные на улучшение качества жизни в каждом муниципалитете. Распределено в текущем году будет 900 млн рублей", - отметил Никитин.

В целях осуществления общественного контроля за реализацией проектов на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" будет размещаться информация по каждому проекту, где жители региона смогут отслеживать ход реализации проекта.