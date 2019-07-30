МВД: участники несанкционированной акции в Москве имели при себе колюще-режущие предметы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Участники несанкционированного митинга в Москве, прошедшего в субботу, 27 июля, имели при себе колюще-режущие предметы и газовые баллончики. Это свидетельствует о готовности протестующих к силовому развитию событий, заявил во вторник замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по городу Москве Александр Половинка.

"Участники так называемой мирной акции имели при себе колюще-режущие предметы, молотки, ножи, баллончики со слезоточивым газом. Все это свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию. Было задержано и доставлено в органы внутренних дел более тысячи наиболее активных участников. При дальнейшем разбирательстве было установлено, что практически каждый второй - чуть более 600 человек - оказался жителем других регионов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил прошедший в субботу митинг как "массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные".