СМИ: во Франции умерла последняя на территории страны самка Чернолобого сорокопута

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Последняя на территории Франции самка Чернолобого сорокопута умерла, не оставив потомства. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Она напомнила, что в начале XX века на северо-западе и юго-востоке Франции обитало большое число этих птиц, однако к июлю 2019 года от многочисленной популяции на территории страны осталась всего одна пара в департаменте Эро (юг страны). По данным радиостанции, потомство этой пары не смогло выжить, а со смертью самки эти певчие птицы, возможно, полностью исчезнут на территории Франции.

Орнитологи полагают, что популяции Чернолобых сорокопутов находятся под угрозой и в Италии, Испании и Румынии, где из-за развития сельского хозяйства и все более широкого применения пестицидов быстро сокращается кормовая база этих птиц. Среди других причин называются изменение климата и почвы в местах обитания, а также браконьерство. В связи со сложившейся ситуацией Лига защиты птиц призывала к созданию международной программы спасения этого вида.