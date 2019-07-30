Власти Кабардино-Балкарии ожидают увеличения турпотока на 7-10% в 2019 году

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают на увеличение числа туристов в республике в 2019 году на 7-10% по сравнению с итогами прошло года. Об этом во вторник ТАСС сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"В 2019 году ожидается рост турпотока в КБР в районе 7-10%. Независимо от сезона наблюдается увеличение отдыхающих в Приэльбрусье. Кроме того, пользуются популярностью Черекский, Чегемский и Зольский районы", - сказал он.

По мнению министра, на рост числа отдыхающих влияют проводимые в регионе массовые мероприятия. "На количестве посетивших республику гостей сказывается и введение в эксплуатацию в 2018 году новых объектов туристкой инфраструктуры: гостиничного комплекса "Азимут-Нальчик" и санатория "Целебные воды", - добавил он.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Туристический поток на курорт "Эльбрус" за первые три месяца 2019 года увеличился почти на 4% и составил около 160 тыс. человек.

Как пояснили в министерстве, в республике с начала года состоялись десятки массовых мероприятий для любителей активного отдыха, в том числе арт-базар в Нальчике, международный фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, который в мае собрал более 500 человек из 20 стран, джип-фестиваль "Зори Кавказа", авто-туристическая экспедиция "Путь горца" по ущельям региона.

В июле врио главы КБР Казбек Коков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об основных тенденциях в экономике региона в первой половине 2019 года, в том числе о росте в сфере туризма.