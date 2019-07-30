До конца года в Ленинградской области откроются 14 школ после реновации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Реновация 14 школ завершится в Ленинградской области до конца года. Ряд из них откроется первого сентября, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"До конца года в общей сложности откроется 14 школ после реновации, капремонта. Те, что не успеют открыть к первому сентября, будут постепенно вводиться до конца года", - рассказали в пресс-службе, добавив, что ряд школ откроется к 1 сентября.

Это, в частности, школа №1 в Волосове, школа № 6 в Выборге, школа в поселке Саперный Приозерского района, Красноборская школа в Тосненском районе, Ефимовская школа-интернате в Бокситогорском районе, школа №3 в поселке Горбунки и, с высокой долей вероятности, школа №2 в Луге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита во вторник посетил школу 1964 года постройки в поселке Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области, открытие которой запланировано на ноябрь, и отметил, что область выдерживает социальные обязательства. На обновление школы в Вартемягах было выделено 68,3 млн рублей, из них 60,5 млн рублей - из бюджета области. 90% средств направлены на ремонтные работы, еще 10% - на приобретение нового оборудования.

Всего с начала программы реновации учреждений образования в Ленинградской области 47 школ стали ее участниками. На реновацию школ из областного бюджета выделено в 2019 году 450 млн рублей, еще 50 млн рублей - софинансирование муниципальных образований.