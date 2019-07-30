Из аэропорта Ингушетии отправились на хадж первые группы паломников из Дагестана и КБР

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Первая группа из 174 верующих из Дагестана и Кабардино-Балкарии вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Магас в Ингушетии для совершения паломничества к мусульманским святыням, сообщил ТАСС председатель комитета по хаджу Ингушетии Ахмед Теркакиев.

Ранее первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов сообщил, что в 2019 году в хадж в Саудовскую Аравию из России отправятся 25,5 тыс. человек.

"Сегодня из нашего региона вылетела первая группа паломников для совершения хаджа в святых местах для мусульман - Мекке и Медине. В первую группу входят 175 человек, это в большинстве своем паломники из Дагестана и Кабардино-Балкарии, которым удобно летать именно через наш регион, они отмечают, что им нравится сервис и отношение", - сказал Теркакиев.

Как сообщил ТАСС директор аэропорта Магас Ваха Евлоев, всего из Ингушетии в хадж отправятся 875 паломников. "У нас будет пять прямых рейсов из Ингушетии в Саудовскую Аравию, сегодня улетел первый, на каждом рейсе будут улетать по 175 наших паломников. Мы создали все условия для комфортного ожидания рейса, у нас есть зона для совершения молитвы, соблюдены все меры безопасности", - сказал Евлоев.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц Рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных, хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина.