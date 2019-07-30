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Минюст предложил улучшить рацион питания осужденных к принудительным работам

Предлагается, в частности, заменить соевую муку на мясо птицы. Затраты на изменение рациона могут составить около 2 млн рублей в год

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минюст РФ разработал проект о замене соевой муки на мясо птицы в нормах обеспечения питанием осужденных к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств. Проект соответствующего постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается исключить из норм обеспечения питанием осужденных к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств муку соевую текстурированную (с массовой долей белка не менее 50%) в количестве 10 г в сутки, заменив ее на 30 г мяса птицы в сутки", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что предполагаемые затраты на изменение рациона составят около 2 млн рублей в год. Финансирование планируется обеспечить за счет высвобождения соответствующих сумм в результате общего снижения численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

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