Минздрав предложил увеличить сумму расходов на медицинское оборудование в рамках ОМС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минздрав предложил увеличить предельную сумму расходов на медицинское оборудование в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в три раза за единицу. Соответствующий проект опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается увеличить предельную сумму расходов на приобретение основных средств, включаемую в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, до 300 тыс. рублей за единицу <…> Предлагаемые изменения обеспечивают расширение возможности медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, по обновлению материально-технической базы, замене не подлежащего ремонту производственного и хозяйственного оборудования, что позволит повысить качество медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам", - говорится в приложении к паспорту проекта.

Отмечается, что размер субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) бюджетам территориальных ФОМС ежегодно увеличивается (с 640,6 млрд рублей в 2012 году до 2 068,5 млрд рублей в 2019 году (в 3,2 раза). При этом предельная сумма расходов на приобретение единицы основных средств для оказания медицинской помощи не изменялась.

В настоящее время предельная сумма составляет 100 тыс. рублей за единицу основных средств, таких как оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь.