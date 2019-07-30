Отделение комиссии России по делам ЮНЕСКО возобновит работу в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Отделение комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в Дагестане возобновит в ближайшее время работу, председателем его будет назначен мэр Дербента Хизри Абакаров. Об этом ТАСС сообщил во вторник ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе на заседании жюри открытого международного конкурса на разработку мастер-плана города Дербента.

"Мы хотим сейчас возобновить работу отделения комиссии России по делам ЮНЕСКО здесь, в Дагестане. Отделение будет в Дербенте, а работать будет по всей республике. Председателем отделения будет мэр Дербента Хизри Абакаров, а ответственным секретарем отделения - член Общественной палаты Дагестана из Дербента Шуми Шабатаев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, назначения на посты председателя и ответственного секретаря отделения "по согласованию с главой Дагестана в ближайшие дни будут утверждены председателем комиссии России по делам ЮНЕСКО министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым".

Как сообщил Григорий Орджоникидзе, ранее было обращение главы Дагестана Владимира Васильева к Сергею Лаврову с тем, чтобы "возобновить работу отделения комиссии в республике".

"Сейчас есть различные идеи, планы, в том числе по геопаркам, образовательным программам, по профилактике терроризма и экстремизма. Дербент у нас еще в 2006 году первым из российских городов получил почетный диплом премии ЮНЕСКО - Маданджида Сингха за распространение идей толерантности и ненасилия. Таких городов в России два - Дербент и Санкт-Петербург, который был награжден аналогичным дипломом в 2009 году", - сказал Орджоникидзе.

ЮНЕСКО в Дагестане

Он отметил, что впервые отделение комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в Дагестане было открыто "в начале 2000-х годов и прекратило работу примерно в 2015 году". "Тогда мы задачу выполнили - включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО объекты в Дербенте. Потом появились другие задачи - работали над датой основания Дербента. Думаю, сейчас нужно продолжить это дело", - заключил Григорий Орджоникидзе.

Как сообщил ТАСС глава Дербента Хизри Абакаров, офис отделения комиссии РФ по делам ЮНЕСКО будет размещен в Дербенте в новом "круглом здании, внутри которого будут три секции".

"Это будет современное мультимедийное здание с возможностью проведения различных конференций. При этом помещение этого круглого здания будет стилизовано и разбито на три секции, каждый из которых будет посвящен одной из мировых религий - иудаизму, христианству и исламу - представители которых столетиями мирно живут в нашем древнем городе", - уточнил мэр города.

Дербент - один из древнейших городов России и мира - уникальный памятник древней истории, он находится на побережье Каспийского моря. Это единственный город античной эпохи, сохранившийся на своем историческом месте. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.