NYT: обвинившая главу СТРАТКОМ США в домогательствах готова дать показания публично

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Полковник Сухопутных войск США Кэтрин Сплетстозер готова дать публичные показания по поводу обвинений в сексуальных домогательствах в адрес главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерала Джона Хайтена. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на письмо, полученное по электронной почте от Сплетстозер.

Она по просьбе газеты прокомментировала выступления самого Хайтена и бывшего куратора служебного расследования данных обвинений, экс-министра ВВС США Хезер Уилсон на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Последняя, в частности, допустила, что Сплетстозер "могла получить ранение на боевой службе и верит в то, что говорит правду, даже если это не так". "Сплетстозер заявила о желании обсудить обвинения и подкрепляющие их свидетельства при даче публичных показаний", - пишет The New York Times. Как отметила полковник, она "оскорблена инсинуациями на тему того, что ее боевая служба могла заставить ее солгать". "Я служила моей стране в бою", - написала она.

Уилсон на слушаниях в Сенате во вторник назвала ложными обвинения в адрес главы СТРАТКОМ ВС США. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Хайтена на пост заместителя председателя Комитета начальников штабов американских ВС. Ряд законодателей на слушаниях отвергли обвинения в адрес Хайтена, заявив, что ни одного подтверждения в результате проверок не обнаружилось. Сам Хайтен также категорически отрицал, что домогательства с его стороны имели место.

По версии Сплетстозер, домогательства имели место два года назад. На прошлой неделе полковник изложила свои обвинения публично, дав интервью газете The New York Times.