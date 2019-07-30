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СМИ: власти США разрешили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера

Причина запроса на эксгумацию не называется

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Власти штата Индиана выдали разрешение на эксгумацию останков грабителя банков Джона Диллинджера (1903-1934), покоящихся на кладбище Crown Hill в Индианаполисе. Об этом сообщила во вторник газета Indianapolis Star.

По ее данным, департамент здравоохранения штата ранее в этом месяце удовлетворил соответствующую просьбу племянника Диллинджера Майкла Томпсона. Он обещал вернуть останки грабителя на кладбище к 16 сентября.

Причина запроса на эксгумацию не раскрывается.

Гангстер Диллинджер, который вместе с пособниками ограбил более 20 банков и четыре полицейских отделения в штатах Среднего Запада, а также дважды сбегал из тюрьмы, был застрелен полицией возле кинотеатра в Чикаго 22 июля 1934 года. Биография "врага общества номер один" по классификации ФБР послужила основой для многочисленных литературных произведений и кинофильмов, включая "Джонни Д." (Public Enemies, 2009) с Джонни Деппом.

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