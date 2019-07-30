Власти Судана отменили занятия в школах после гибели нескольких подростков в Эль-Обейде

ТАСС, 31 июля. Переходный Военный совет Судана принял во вторник решение о прекращении занятий во всех школах на территории страны после того, как несколько подростков стали жертвами столкновений полиции и демонстрантов в городе Эль-Обейд (административный центр провинции Северный Кордофан). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В заявлении Военсовета по данному поводу отмечается, что "в школах всех уровней на территории страны прекращаются занятия начиная со среды, 31 июля". Военные власти Судана подчеркнули, что этот указ "будет действовать до особого распоряжения".

В минувший понедельник во время акции протеста в Эль-Обейде были убиты пять человек, в том числе четыре школьника. По имеющейся информации, они были застрелены снайперами во время митинга, проводимого оппозиционными силами страны.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета. 17 июля стало известно, что суданский Военный совет и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - подписали политическое соглашение. Подписание документа по конституции было отложено.