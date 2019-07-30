Мастер-план Дербента разработают два международных и один российский консорциум

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Первый отборочный этап международного конкурса на разработку мастер-плана Дербента завершился во вторник. Свои варианты мастер-плана древнейшего города России подготовят три консорциума, сообщила журналистам пресс-служба городской администрации.

"30 июля завершился первый отборочный этап открытого международного конкурса на разработку мастер-плана города Дербента. Жюри под председательством главы Дагестана Владимира Васильева определило трех финалистов, которые разработают свой вариант мастер-плана Дербента и концепцию развития городской набережной. Ими стали консорциумы, в состав которых вошли российские и зарубежные эксперты", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, финалистами конкурса стали консорциум под лидерством АйЭнДи Аркитектс из России (члены консорциума ADEPT (Дания), SWA (США), Найт Фрэнк (Россия), РашаДискавери (Россия), консорциум под лидерством Института Генплана Москвы (члены консорциума Гинзбург и Архитекторы (Россия), СКЦ (Россия) и консорциум под лидерством МАДМА из Нидерландов (член консорциума РТДА (Россия).

Как отметили в пресс-службе, во вторник в течение дня на заседании жюри эксперты рассмотрели 26 заявок, поданных конкурсантами, включающих портфолио релевантных проектов и эссе с описанием ключевых идей, которые участники планировали воплотить в случае выхода в финал конкурса.

Место для туристического паломничества

Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что Дербент необходимо превратить в "достойное место для туристического паломничества". "У этого проекта есть человеческое начало - любовь к своему народу. Это важнейший элемент для решения такой глобальной задачи. Мы встали на эту непростую дорогу решения небывало сложных вопросов и хотим, чтоб проект Дербента как города будущего с богатейшей историей состоялся", - приводит пресс-служба мэрии слова Васильева.

"Здесь собрались люди, которые мыслят на десятилетия вперед и нам важно, чтобы жители Дагестана и России видели, как много можно достичь, если ответственно подходить к решению серьезных общественно-полезных задач", - сказал руководитель региона.

Как отметил мэр Дербента Хизри Абакаров, мастер-план Дербента - это "важный документ, который даст понимание, в каком направлении будет двигаться развитие Дербента в ближайшие десятилетия".

"Он необходим для комплексного решения городских проблем, предотвращения некоторых управленческих ошибок, которые могут возникать у муниципалитета. Я благодарен всем экспертам, которые принимали участие в подготовке конкурсной документации, и жителям Дербента, которые активно включились в эту работу", - цитирует мэра его пресс-служба.

Абакаров добавил, что международный конкурс на разработку мастер-плана города - "уникальный опыт для России", которым власти Дербента готовы в дальнейшем делиться с другими городами страны.

"Мастер-план, который предстоит разработать финалистам, определит стратегию развития Дербента на среднесрочную перспективу. Несмотря на всю сложность стоящей перед участниками задачи, он вызвал активный отклик у архитекторов во многих странах мира", - заключили в пресс-службе мэрии Дербента.

О конкурсе

Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана городского округа "Город Дербент" стартовал 25 июня, его итоги будут подведены 19 ноября. Общий призовой фонд конкурса, сформированный из средств благотворительного фонда "Я люблю Дербент", составляет 14,5 млн рублей.

Заявки в оргкомитет конкурса подали 26 участников, в составе которых 64 компании (13 - индивидуально, 51 - в составе 13 мультинациональных консорциумов). Среди участников были представлены компании из 10 стран, большинство компаний представляли Россию - их 45.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития во исполнение поручения президента и в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.