К южному побережью Китая приближается тропический шторм

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 июля. /ТАСС/. Новый тропический шторм, сформировавшийся в Южно-Китайском море, в ближайшие сутки может обрушиться на побережье КНР. Об этом в среду сообщила обсерватория Гонконга.

"В городе ожидается ветер с порывами 80 км в час или выше", - предупредили метеорологи.

В настоящее время эпицентр шторма находится в 410 км к югу от этого специального административного района. Атмосферная воронка смещается в сторону западной части провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. В зоне непогоды также окажется курортный остров Хайнань и северные провинции Вьетнама.