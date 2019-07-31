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Орлов: строительство дорогостоящих дамб в малых селах Приамурья нецелесообразно

По словам губернатора региона, когда в населенном пункте проживают 100 человек, то гораздо дешевле и проще их переселить

ВЛАДИМИРОВКА /Амурская область/, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал нецелесообразным строительство берегозащитных сооружений в малых населенных пунктах региона, предложив расселять жителей этих населенных пунктов. Такое мнение он высказал в среду во время объезда Благовещенского района.

"У нас на сегодняшний день есть большое количество проектов [берегоукрепления], разработанных с советского времени и после событий 2013 года <...> Я видел 13 таких проектов на общую сумму 8,5 млрд рублей, они естественно все у нас на карандаше, есть государственная экспертиза <...> Но с точки зрения целесообразности строительства этих берегозащитных сооружений у меня большие сомнения, потому что, когда в населенном пункте проживают 100 человек, и 400 млн [рублей] стоит дамба, гораздо дешевле, проще и правильнее этих людей переселить и не только не тратить деньги, а не подвергать их жизнь опасности, потому что нет гарантии, что эта дамба справится, выдержит", - сказал Орлов.

По его словам, реализация проекта по защите берега, в частности, во Владимировке обойдется в 4 млрд рублей при официальной численности населения 1 тыс. и неофициальной - 2 тыс. человек. "Очень сомневаюсь, что нас поддержит федерация", - добавил он.

Село Владимировка Благовещенского района было полностью затоплено и наиболее сильно пострадало в паводке в августе 2013 года, всего в зону ЧС тогда попали 126 населенных пунктов региона, были затоплены тысячи домов и приусадебных участков. По худшему сценарию, которые предполагают прогнозы МЧС, в этом году во Владимировке возможно повторение масштабов ЧП.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в десяти районах подтоплены 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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