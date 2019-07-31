Орлов: строительство дорогостоящих дамб в малых селах Приамурья нецелесообразно

ВЛАДИМИРОВКА /Амурская область/, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал нецелесообразным строительство берегозащитных сооружений в малых населенных пунктах региона, предложив расселять жителей этих населенных пунктов. Такое мнение он высказал в среду во время объезда Благовещенского района.

"У нас на сегодняшний день есть большое количество проектов [берегоукрепления], разработанных с советского времени и после событий 2013 года <...> Я видел 13 таких проектов на общую сумму 8,5 млрд рублей, они естественно все у нас на карандаше, есть государственная экспертиза <...> Но с точки зрения целесообразности строительства этих берегозащитных сооружений у меня большие сомнения, потому что, когда в населенном пункте проживают 100 человек, и 400 млн [рублей] стоит дамба, гораздо дешевле, проще и правильнее этих людей переселить и не только не тратить деньги, а не подвергать их жизнь опасности, потому что нет гарантии, что эта дамба справится, выдержит", - сказал Орлов.

По его словам, реализация проекта по защите берега, в частности, во Владимировке обойдется в 4 млрд рублей при официальной численности населения 1 тыс. и неофициальной - 2 тыс. человек. "Очень сомневаюсь, что нас поддержит федерация", - добавил он.

Село Владимировка Благовещенского района было полностью затоплено и наиболее сильно пострадало в паводке в августе 2013 года, всего в зону ЧС тогда попали 126 населенных пунктов региона, были затоплены тысячи домов и приусадебных участков. По худшему сценарию, которые предполагают прогнозы МЧС, в этом году во Владимировке возможно повторение масштабов ЧП.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в десяти районах подтоплены 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.