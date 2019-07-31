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Президентские гранты на обучение дополнительно получат 1,5 тыс. студентов

Их размер составляет 20 тыс. рублей ежемесячно

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить на 1,5 тыс. количество грантов главы государства для талантливой молодежи.

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, глава государства потребовал от правительства РФ до 31 октября "представить проект указа президента Российской Федерации, предусматривающий увеличение начиная с 2020/21 учебного года общего количества грантов президента РФ, учрежденных указом президента РФ от 7 декабря 2015 года № 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", с 5000 до 6500, предусмотрев, что дополнительные 1500 грантов президента РФ предоставляются лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим в образовательные организации высшего образования и научные организации на обучение по очной форме по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов".

Также Путин поручил "предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на выплату дополнительных грантов президента Российской Федерации".

В указе от 2015 года было установлено, что президентские гранты выплачиваются в размере 20 тыс. рублей ежемесячно в течение установленного срока обучения.

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