Защита бывшего вице-губернатора Петербурга пожаловалась в ЕСПЧ на сроки ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Адвокаты бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на сроки содержания под стражей в рамках расследования дела. Об этом журналистам в среду сообщил адвокат Оганесяна Дмитрий Попов.

"Мы оспариваем в ЕСПЧ длительность содержания Оганесяна под стражей", - сказал защитник.

Оганесян был заключен под стражу в ноябре 2016 года, с этого момента сроки ареста продлевались, несмотря на жалобы защитников и ходатайства о смягчении меры пресечения. Кроме того, в июле Куйбышевский районный суд Петербурга до 20 января 2020 года продлил Оганесяну меру пресечения, что также уже обжаловано адвокатами в горсуд Петербурга.

В среду Куйбышевский районный суд начал рассматривать уголовное дело о взятках и мошенничестве при строительстве стадиона. Помимо Оганесяна, обвиняемыми по делу стали руководитель компании "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) Владимир Халиф и фактический руководитель ТДМ Григорий Попов, финансист этой же организации Елена Ковалева, директор фирмы "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артем Куспиц, руководитель организации "Стройэлектромонтаж-5" Василий Сливкин и его сын Кирилл, сотрудник СЭМ-5 Николай Хрипунов, а также бывший замглавы комитета по строительству Петербурга Александр Янчик. Из них под стражей находятся только Оганесян и Василий Сливкин, остальные обвиняемые - под подпиской о невыезде.

В суд поступили ходатайства адвокатов Янчика и Ковалевой, которые просили отложить судебное рассмотрение в связи с тем, что они не могут на нем присутствовать. Заседание было решено перенести на 9 сентября, с учетом грядущего отпуска судьи.

Об уголовном деле

Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 по 2015 год, он курировал строительство нового стадиона на Крестовском острове. По версии следствия, он вместе с Янчиком создал организованную преступную группу, получил от руководителя компании ТДМ взятку более чем в 22 млн рублей, которая была выплачена за содействие в заключении контракта на поставку табло для стадиона. Кроме того, еще 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ. Следствие также считает, что Оганесян участвовал в хищении аванса, его действия были квалифицированы по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Еще одну взятку, по версии следствия, бывший чиновник получил от руководства компании "Стройэлектромонтаж-5" Василия Сливкина (через его сына Кирилла Сливкина) за помощь при заключении контрактов на художественную подсветку стадиона.