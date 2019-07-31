Захарова: личные вещи погибших в ЦАР российских журналистов были направлены в Москву

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Личные вещи погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко были направлены в Москву. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя материал "Новой газеты", в котором утверждалось, что вещи россиян якобы до сих пор находятся в посольстве РФ в Банги.

"Личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву. Перед подготовкой материала газета в МИД за комментариями не обращалась. Иначе бы ей стали известны факты", - написала она в Facebook. Дипломат назвала статью "Новой газеты" "примером очередного вранья, столь характерного для освещения данной темы".