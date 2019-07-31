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Убийство журналистов в ЦАР

Захарова: личные вещи погибших в ЦАР российских журналистов были направлены в Москву

Официальный представитель МИД назвала статью "Новой газеты" "примером очередного вранья"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Личные вещи погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко были направлены в Москву. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя материал "Новой газеты", в котором утверждалось, что вещи россиян якобы до сих пор находятся в посольстве РФ в Банги.

"Личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву. Перед подготовкой материала газета в МИД за комментариями не обращалась. Иначе бы ей стали известны факты", - написала она в Facebook. Дипломат назвала статью "Новой газеты" "примером очередного вранья, столь характерного для освещения данной темы".

Российские журналисты погибли в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

В ходе контактов с главой МИД республики Сильви Байпо-Темон министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с призывом максимально ускорить процесс расследования гибели россиян.

Теги
ЦАРРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаУбийство журналистов в ЦАР
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