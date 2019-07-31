Россияне назвали свои любимые фильмы о Гарри Поттере

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россияне назвали самыми любимыми фильмами "поттерианы" первые две части истории о волшебнике. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании Mail.ru со ссылкой на данные исследования, приуроченного ко дню рождения главного персонажа, которое отмечается 31 июля.

"Ко дню рождения Гарри Поттера "Маруся" и "Кино Mail.ru" выбрали популярные запросы о киновселенной и назвали любимые части "поттерианы" у российских зрителей. Согласно оценкам российских зрителей на проекте "Кино Mail.ru", самым популярными фильмами про юного волшебника являются две первые части - "Гарри Поттер и тайная комната" и "Гарри Поттер и философский камень", - говорится в сообщении.

Из результатов исследования следует, что московские зрители больше полюбили финальную часть истории "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II", а жители Петербурга - фильм "Гарри Поттер и Орден Феникса". "Также эксперты проанализировали самые популярные вопросы, которые задают российские пользователи о Гарри Поттере голосовому помощнику "Марусе". Выяснилось, что чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актер сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против дементоров. Самыми необычными вопросами к "Марусе" оказались "Что делать, если встретил дементора?" и "Почему Волан-де-Морт не спрятал крестражи в России?" - добавили в Mail.ru.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что рейтинг формируется с момента выхода фильма и появления его на "Кино Mail.ru" - в исследовании приведены данные по состоянию на 30 июля. Рейтинг вопросов к голосовому помощнику "Маруся" составлен на основе данных за последние полтора месяца.

День рождения Гарри Поттера отмечается 31 июля - одновременно со днем рождения автора книг о волшебнике Джоан Роулинг, которой исполнилось в среду 54 года. По книге Поттер родился в 1980 году, так что ему исполнилось 39 лет.