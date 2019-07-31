В Госдуме 5 августа обсудят причины и меры профилактики лесных пожаров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рабочее совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и в ряде районов Республики Бурятия состоится в Госдуме в понедельник, 5 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба фракции "Единая Россия".

"В рамках мероприятия планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые органами исполнительной власти субъектов РФ профилактические меры, а также возможную необходимость совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, в ходе совещания будет уделено внимание "проблемам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, восполнения утрачиваемых лесных ресурсов и минимизации естественных природных последствий, а также снижения размеров материального ущерба от такого рода чрезвычайных ситуаций".

Как ожидается, в дискуссии примут участие руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Также приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Счетной палаты и Генеральной прокуратуры РФ.

По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" на 31 июля, в России действует 147 лесных пожаров на площади 107,1 тыс. га, 59 из них локализованы в Иркутской области, 47 - в Красноярском крае (21 963 га).

Режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух муниципальных районах Республики Бурятия и в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).