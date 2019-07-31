ВЦИОМ: россияне считают экологию и курение основными причинами развития рака легкого

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россияне назвали плохую экологию, курение и нездоровое питание основными причинами появления и развития рака легкого. Такие данные следуют из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), презентованного в среду на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с раком легкого (отмечается 1 августа).

"В топ факторов, повышающих риски возникновения и развития онкологических заболеваний, по мнению россиян, вошли: плохая экология (67%), курение (36%) и нездоровое питание (36%), а также плохая наследственность (30%). Еще 23% считают, что повысить риск онкозаболевания может употребление алкоголя", - сказано в докладе.

Как пояснил ТАСС директор Научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава РФ Константин Лактионов, на развитие каждого из разновидностей рака влияют разные факторы. Если же говорить о раке легкого, то большую роль в его появлении занимает курение. "Те, кто действительно столкнулся с раком легкого, понимают, что дело не в экологии. При этом никакой эпидемии рака нет. Мы лучше научились диагностировать, выявлять, ставить диагноз", - пояснил он.

В исследовании также отмечается, что рак легкого входит в тройку самых распространенных онкозаболеваний, с которыми сталкиваются россияне в своем окружении (24%), наряду с раком молочной железы (33%) и раком желудка (25%). При этом рак легкого занимает первое место среди мужчин (39%), опережая рак предстательной железы (30%) и рак желудка (24%). Женщины же, по мнению россиян, чаще сталкиваются с раком молочной железы (68%), раком желудка (12%) и раком крови (10%).

Отмечается также, что порядка 70% россиян считают, что лечение рака легкого является слишком дорогим и недоступным для большинства пациентов. "При этом около половины опрошенных (48%) придерживаются мнения, что в настоящее время отсутствуют эффективные методы лечения, способные избавить от данного заболевания", - говорится в докладе. При этом более половины россиян никогда не слышали и ничего не знают об иммунотерапии (новый метод лечения онкологических заболеваний, заставляет иммунитет убивать раковые клетки). А две трети (74%) уверены, что при диагностике рака легкого на ранних стадиях это заболевание легче поддается лечению. Подобная точка зрения наиболее распространена среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по поддержке Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" 20-21 июля 2019 года. Участие принимали россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки - 3,2 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.